«НЛО» оказался сгоревшей китайской ракетой

Светящиеся объекты, которые вечером 12 октября заметили жители нескольких городов Казахстана, вероятнее всего, были связаны со сгоранием третьей ступени китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11».

Об этом сообщил основатель школы астрономии Astro Astana Артур Гайдук. Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань 17 сентября.

По словам Гайдука, ракетные ступени могут оставаться на орбите несколько недель, прежде чем войти в атмосферу и сгореть. Особенно это характерно для третьих ступеней, которые движутся на большой скорости и находятся высоко над Землёй.

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В этот раз светящийся объект наблюдали в Астане, северных и северо-западных регионах Казахстана, на Урале и юге России. Жители Астаны, Кокшетау, Петропавловска и Костаная публиковали видео яркой точки с длинным световым следом, однако пока не установлено, видели ли во всех городах один и тот же объект.

Астроном также объяснил другое необычное свечение, замеченное в Казахстане примерно 8 октября. Оно, по его словам, возникло из-за отражения городского освещения от низких облаков. Подобный оптический эффект появляется при определённых погодных условиях, в том числе высокой влажности и плотной облачности.