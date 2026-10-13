Серия включает три модели с флагманским Snapdragon и охлаждением с двумя вентиляторами

Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 официально рассекретили до начала продаж

Honor раскрыл характеристики серии смартфонов Win2, ориентированной в том числе на мобильный гейминг.

Устройства получат флагманскую платформу Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, оптимизированную с помощью движка Phantom Engine для улучшения графики и стабильности частоты кадров.

Источник изображения: ithome // Honor

Главной особенностью станет аккумулятор ёмкостью 12 070 мА·ч на базе технологии Qinghai Lake — производитель называет его первым в мире решением такого объёма для смартфонов.

Для охлаждения компонентов предусмотрена система Honor Dongfeng Twin Star Turbine Cooling System с двумя вентиляторами. По заявлению компании, она обеспечивает равномерный отвод тепла и способна снизить температуру на 10 °C за 50 секунд.

Экран выполнен по технологии Oasis: он поддерживает разрешение 2K, частоту обновления 185 Гц и затемнение с частотой до 5920 Гц. Также заявлены отдельный чип для повышения чёткости изображения и аппаратная коррекция размытия в движении.

В серию войдут три модели: Honor Win2, Honor Win2 RT2 и Honor Win Turbo2. Предварительные заказы уже начались в фирменном магазине Honor Mall, а официальный запуск запланирован на 21 октября.