Локальная система позволяет контролировать движение сельхозмашин на площади до 400 га

Тракторы без спутников: в России испытали новую систему навигации

АО «ГЛОНАСС» испытало систему локальной навигации для сельхозтехники и агродронов, работающую без спутниковых сигналов. Решение определяет положение машин с точностью до сантиметров, позволяет управлять их движением и контролировать полеты беспилотников даже при воздействии средств радиоэлектронной борьбы.

Испытания прошли в Ставропольском крае на территории агрокомплекса «Новокугультинское» с использованием техники «Ростсельмаш» при участии представителей Минсельхоза России и экспертов отрасли.

Система создает навигационное поле площадью до 400 га с помощью четырех мобильных радиомаяков размером до 20 см. Оборудование устанавливают по периметру участка, а бортовые устройства передают данные о местоположении техники. Развертывание занимает до 30 минут, питание обеспечивают солнечные батареи.

Решение подходит для разных типов сельхозмашин и беспилотников. Система локальной навигации с использованием составных частей госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает защиту с использованием криптографических средств.

В АО «ГЛОНАСС» сообщили о готовности начать серийные поставки разработки для российского агропромышленного комплекса.