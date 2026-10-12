«Госуслуги» готовят к перезапуску: новое мобильное приложение появится в 2027 году ⁠ 1

Минцифры планирует запустить новое мобильное приложение «Госуслуг» в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. В планах министерства также развитие проактивных онлайн-услуг, которые позволят получать отдельные государственные сервисы без необходимости самостоятельно подавать запрос.

На развитие инфраструктуры портала в 2027 году планируется выделить 15,3 млрд рублей — столько же, сколько предусмотрено на 2026 год. Согласно презентации Шадаева, в 2028 году финансирование увеличится до 18,7 млрд рублей, а в 2029-м достигнет 23 млрд рублей.

Министр также отметил, что на «Госуслугах» постоянно проводят рефакторинг — переработку программного кода и внутренних компонентов системы. Это должно улучшить работу уже существующих сервисов и сократить время оказания государственных услуг.