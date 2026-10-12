Xiaomi двигает RGB Mini-LED в массы. 85-дюймовый телевизор Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition Edition стоит всего 790 долларов

С такими ценами LG, Samsung, Sony и прочим сложно конкурировать с Xiaomi

Xiaomi начала продажи телевизоров Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition Edition. Линейка включает четыре модели с диагональю от 55 до 85 дюймов. 55-дюймовая версия стоит 2705 юаней ($405), 65-дюймовая — 3411 юаней (около $510), 75-дюймовая — 4117 юаней ($615), а 85-дюймовая — 5293 юаня (около $790). Для ТВ с подсветкой RGB Mini-LED это дешево.

RGB Mini-LED использует отдельные красные, зелёные и синие излучатели. По заявлению производителя, технология позволяет снизить энергопотребление на 30% и обеспечить 100-процентный охват цветового пространства BT.2020, значение DeltaE — около 2. Также предусмотрено нанотекстурное покрытие, уменьшающее блики и отражения.

Частота обновления экрана составляет 180 Гц, в игровом режиме она повышается до 360 Гц. Пиковая яркость — 1300 нит. Поддерживается технология защиты зрения Xiaomi Green Mountain.

Аппаратная платформа включает пятиядерный процессор Cortex-A55, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для подключения устройств предусмотрены два порта HDMI 2.1 и один HDMI 2.0. Телевизоры работают под управлением HyperOS 4 с интегрированным голосовым помощником Xiao AI нового поколения. Поддерживается интеграция с экосистемой умного дома Xiaomi.