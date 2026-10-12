5G разогнался до 1,5 Гбит/с: названы самые быстрые операторы и города с 5G в России ⁠ 3

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily измерило максимальные скорости мобильного интернета в сетях МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2 в пяти городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе. Замеры проводились в первую неделю октября с помощью измерительных комплексов TEMS Investigation и NEMO.

Самые высокие средние показатели скорости загрузки среди исследованных городов оказались в Уфе — 693,3 Мбит/с. В Москве результат составил 629,2 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 581,2 Мбит/с. Речь идет о среднем арифметическом максимальных значений в сетях операторов.

Абсолютный максимум обеспечила МТС: в Уфе скорость загрузки достигла 1,49 Гбит/с, в Петербурге — 1,18 Гбит/с, в Москве — 1,16 Гбит/с. В Екатеринбурге оператор показал 846,5 Мбит/с, а в Новосибирске — 614,2 Мбит/с.

Сети 5G обнаружили у всех четырех операторов в Москве и Петербурге, у двух — в Екатеринбурге и Новосибирске. В Уфе технологию зафиксировали только у МТС. Компания использует диапазон n79 во всех пяти городах, тогда как другие операторы задействуют существующие частоты, перераспределенные под 5G, либо другие диапазоны.

По скорости передачи данных в сеть результаты различались: лидером в Уфе и Новосибирске стал «МегаФон», а в Москве и Екатеринбурге — МТС. В Петербурге оператор показал максимальные 128,2 Мбит/с.