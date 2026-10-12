От Москвы до Красноярска: «Ростелеком» запустил 5G в семи городах-миллионниках

Мобильную связь можно подключить отдельно или в составе пакетов с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром Wink и видеонаблюдением

Абоненты мобильной связи «Ростелекома» получили доступ к сетям пятого поколения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома», поделившись дополнительной статистикой.

От Москвы до Красноярска: «Ростелеком» запустил 5G в семи городах-миллионниках
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Мобильный оператор работает с октября 2016 года. За последний год абонентская база выросла на 12%, а за пять лет годовой объем потребляемого интернет-трафика увеличился более чем вдвое.

За десять лет компания расширила набор доступных технологий, включая звонки через Wi-Fi (VoWiFi), голосовую связь по LTE (VoLTE) и виртуальные SIM-карты eSIM.

С 2025 года оператор также развивает инструменты защиты от цифровых угроз. В мобильном интернете действует фильтрация фишинговых ресурсов, доступны определитель номера, блокировка спама и мошеннических вызовов, а также защита учетной записи на «Госуслугах». В 2026 году компания представила подписки «Защита для ребенка» и «Для спокойствия», объединяющие инструменты кибербезопасности.

Мобильную связь можно подключить отдельно или в составе пакетов с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром Wink и видеонаблюдением. Тариф «Первый мобильный» включает 100 ГБ интернета, 1 тыс. минут и SMS. Как обещает оператор, стоимость тарифа останется неизменной до конца 2027 года.

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