Xiaomi представила копеечный датчик Door and Window Sensor 3, который работает три года на одной батарейке — в три раза дольше, чем Door and Window Sensor 2

Xiaomi запустила на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin сбор средств на новый датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor 3. Устройство оценили в 44 юаня (около $6,57). Кампания продлится до 19 октября, 10:00 по местному времени.

В датчике используется магниторезистивный сенсор на основе туннельного магнитосопротивления вместо датчика Холла, установленного в предыдущей модели. По заявлению Xiaomi, такое решение обеспечивает более быструю работу и снижает энергопотребление. Устройство питается от батарейки CR2032, заряда которой должно хватить на срок до трех лет. Для сравнения, у датчика предыдущего поколения заявленная автономность составляла около года. Приложение Mi Home уведомит пользователя о низком заряде батарейки.

Door and Window Sensor 3 позволяет удаленно проверять, открыты ли дверь или окно, просматривать историю срабатываний, подсчитывать количество открытий и закрытий за день, а также отслеживать, как долго объект оставался в определенном состоянии. Для удаленного контроля и получения уведомлений потребуется шлюз Bluetooth Mesh.

Датчик также можно использовать в сценариях автоматизации умного дома через Xiaomi Surge Smart Connect. Например, система сможет включать свет при открытии двери, выключать кондиционер при открытии окна или напоминать о необходимости закрыть окна во время дождя и при высокой влажности. Для работы таких сценариев их нужно предварительно настроить в Mi Home. Совместимые устройства приобретаются отдельно.