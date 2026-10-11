Хакеры Cyberleek пообещали слить полную версию GTA VI

Если их криптовалюта достаточно подорожает

Хакеры из Cyberleek, которые ранее сливали большие куски геймплея грядущей GTA VI, теперь заявили, что у них вообще есть полностью играбельная версия, которую можно пройти до конца. И они готовы слить её в Сеть.

У авторов есть одно условие: их криптовалюта Cyberleek должна достигнуть капитализации в 30 млн долларов. На фоне этого заявления монета уже подорожала в несколько раз. Цена выросла примерно с 0,002 доллара до 0,008 доллара, а капитализация на текущий момент составляет более 13 млн долларов.

Хакеры Cyberleek пообещали слить полную версию GTA VI
Источник изображения: Rockstar

Авторы, как и ранее, предлагают Take-Two Interactive и Rockstar вариант, при котором хакеры перестанут сливать данные. Компании должны принести публичные извинения и пообещать выпустить игру на физических носителях. Напомним, GTA VI будет существовать в виде коробочного издания, но диска внутри не будет — лишь код для скачивания.

Take-Two Interactive и Rockstar никак не отреагировали на угрозы. Учитывая предыдущие сливы, вероятно, реакции и не последует. К тому же игра выходит уже в ноябре.

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