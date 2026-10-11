США испытали систему доставки из космоса за 90 минут — в качестве груза использовали бутылку виски

Американская компания Sierra Space провела два испытания возвращаемого аппарата Ghost, предназначенного для доставки грузов из космоса в любую точку Земли. Разработчики рассчитывают, что в будущем система позволит быстро — за 90 минут — доставлять необходимое даже в труднодоступные районы.

Как сообщает Aviation Week, аппарат сбрасывали с высотных аэростатов с высоты 10,7 и 20,9 км. В качестве испытательного груза использовались бутылка виски и программно-определяемая радиостанция (SDR). Так разработчики проверяли, способны ли жидкости и чувствительная электроника выдерживать нагрузки при спуске и приземлении. По словам старшего вице-президента Sierra Space Эрика Дейлера, испытания подтвердили возможность безопасно возвращать такие грузы, а затем обнаруживать и извлекать их.

Главная особенность Ghost — предполагаемое использование заранее размещённых на околоземной орбите грузовых капсул, которые смогут находиться там до пяти лет. После получения запроса подходящий аппарат должен сходить с орбиты и доставить груз в заданный район. Такой подход позволит сократить время доставки по сравнению с отправкой груза с Земли после поступления заказа.

Несмотря на успешные испытания, технология пока находится на стадии разработки. Сбросы с аэростатов позволили проверить лишь отдельные элементы системы, но не полноценное возвращение с орбиты. Sierra Space ещё предстоит подтвердить способность Ghost длительное время находиться в космосе, безопасно входить в атмосферу и доставлять грузы с заданной точностью.