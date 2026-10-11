Ноутбуки могут стать роскошью: уже сейчас 68% стоимости ноутбука съедают всего три компонента — CPU, ОЗУ и SSD ⁠ 5

Мировой рынок ноутбуков может столкнуться со спадом в 2027 году из-за подорожания процессоров, оперативной памяти и SSD. Согласно прогнозу TrendForce, в базовом сценарии поставки сократятся на несколько процентов, а при сохранении высоких цен на ключевые компоненты падение может приблизиться к 10%.

По данным TrendForce, в третьем квартале 2026 года на процессор, оперативную память и SSD приходилось около 68% стоимости комплектующих массового ноутбука ценой $900. Поэтому подорожание этих компонентов заметно увеличивает себестоимость готовых устройств.

Производителям придётся выбирать между повышением розничных цен, сокращением собственной прибыли и упрощением конфигураций. Первый вариант может ослабить спрос, второй — снизить рентабельность бизнеса, а третий — привести к появлению упрощенных моделей в привычных ценовых категориях.

Меняется и география производства. По оценке TrendForce, доля Китая в мировом выпуске ноутбуков, составлявшая около 24% в 2025 году, может снизиться до 21% в 2026-м и опуститься ниже 20% в 2027 году.

Дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от стоимости процессоров и памяти. Если комплектующие не подешевеют, производителям придётся продолжать пересматривать цены и характеристики устройств.

Ранее сообщалось, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 подорожали в Европе за год в среднем на 66%, а американская компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен⁠ 3D-ускорителей.