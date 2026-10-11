В Китае продают поддельные GeForce RTX 4090 за $50

Ускоритель с 24 ГБ памяти за $50 — звучит как мечта

На китайском маркетплейсе Goofish появились печатные платы, внешне напоминающие Nvidia GeForce RTX 4090, по цене всего 350 юаней (около $50). Однако это не дешёвые версии флагманской видеокарты, а имитации — c фейковыми GPU.

В Китае продают поддельные GeForce RTX 4090 за $50
Источник изображения: Videocardz/Vik-On

Обнаружение таких плат последовало за публикацией российского ремонтника Виктора Веклича, известного под ником VIK-on — ранее он рассказал о фальшивых GPU, внешне похожих на оригинальные AD102. Теперь выяснилось, что на китайских площадках продаются не только отдельные поддельные GPU, но и целые платы, имитирующие GeForce RTX 4090.

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Источник изображения: Goofish/Vik-On

В одном из объявлений указана модель Nvidia GTX4090-24G и заявлена память объёмом 24 ГБ. При этом плата поставляется без системы охлаждения, задней металлической пластины, а также ряда других компонентов. Продавец позиционирует её как предмет для коллекционирования, изучения конструкции, демонстрации или использования в качестве источника запчастей.

Подделки оснащены фейковыми GPU, которые лишь внешне напоминают оригинальные графические процессоры Nvidia. По данным VideoCardz, некоторые из них имеют похожую маркировку, однако отличаются деталями. В частности, VIK-on обращал внимание на цвет компаунда вокруг кристалла: у оригинальных чипов RTX 4090 он может иметь голубоватый или серый оттенок, а у обнаруженных подделок он значительно темнее. Различия также есть в маркировке и расположении отдельных элементов.

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