Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже прежних оценок

Ещё немногим более недели назад СМИ писали, что годовой темп выручки OpenAI приближается к $70 млрд. Однако, как сообщает Financial Times, эта оценка была получена инвесторами компании при попытке напрямую сопоставить её показатели с выручкой Anthropic. Теперь OpenAI, по данным издания, сообщила инвесторам, что фактический годовой темп выручки приближается к $50 млрд.

Сравнение осложняется тем, что компании считают показатели по-разному. Anthropic включает в расчёты продажи через облачных партнёров, тогда как OpenAI этого не делает. Поэтому разница между опубликованными оценками не обязательно означает, что выручка OpenAI сократилась на $20 млрд: речь идёт о пересмотре ранее сообщавшихся цифр, а не о подтверждённом падении доходов.

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Финансовые показатели имеют особое значение для OpenAI на фоне масштабных затрат на развитие ИИ. В марте компания привлекла $122 млрд в рамках одного раунда финансирования. При этом опубликованные ранее утечки финансовой отчётности за 2025 год указывали на выручку около $13 млрд, но расходы компании значительно превышали эту сумму. Это усиливает внимание инвесторов к тому, насколько быстро OpenAI сможет превратить растущий спрос на свои продукты в устойчивый бизнес.

Вопрос о выручке также важен для планов выхода компании на биржу. Ранее предполагалось, что IPO может состояться в 2026 году, однако, согласно публикации CNBC от августа, сроки сдвинулись на начало 2027 года. OpenAI пока не дала комментариев по поводу новых оценок выручки.