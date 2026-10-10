Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей

Xiaomi доминирует в рейтинге пользовательских оценок сентябрьского рейтинга AnTuTu

AnTuTu опубликовала рейтинг Android-смартфонов с наибольшей долей положительных пользовательских оценок по итогам сентября 2026 года. Первое место занял Xiaomi 17 Max с результатом 97,56%. В тройку лидеров также вошли Oppo K15 Pro+ и Xiaomi 17 Ultra by Leica. Интересно, что в первую десятку вошли пять моделей Xiaomi и Redmi.

Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей
Источник изображения: Xiaomi

В отличие от рейтингов AnTuTu, основанных на результатах тестирования производительности, этот список отражает оценки владельцев устройств. Статистика собирается через приложение AnTuTu Benchmark и показывает долю положительных отзывов о смартфонах. В исследовании учитывались данные китайского рынка по состоянию на 30 сентября 2026 года.

Занявший первое место Xiaomi 17 Max оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Камера Leica — с датчиками 200, 50 и 50 Мп.

Результат Oppo K15 Pro+ — 97,03%. Эта модель построена на SoC MediaTek Dimensity 9500s, оснащена активной системой охлаждения со встроенным вентилятором и 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1272 пикселя и частотой обновления 165 Гц. Емкость аккумулятора — 8000 мА·ч, максимальная мощность зарядки — 100 Вт.

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Источник изображения: AnTuTu

Камерофон Xiaomi 17 Ultra by Leica набрал 96,82% положительных оценок. Тут не только топовая камера Leica, но и SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран AMOLED с диагональю 6,9 дюйма, аккумулятор емкостью 6800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Полный рейтинг за сентябрь выглядит так:

  • Xiaomi 17 Max — 97,56%;
  • Oppo K15 Pro+ — 97,03%;
  • Xiaomi 17 Ultra by Leica — 96,82%;
  • Xiaomi 18 Pro Max — 96,36%;
  • Nubia Z80 Ultra — 96,24%;
  • Oppo Find X9 Ultra — 95,76%;
  • Redmi K90 Ultimate Edition — 95,41%;
  • Nubia Z70S Ultra Photographer Edition — 95,00%;
  • Realme GT8 Pro — 93,88%;
  • Xiaomi 15 Ultra — 93,41%.

Тем не менее Xiaomi 17 Max второй месяц подряд удерживает первое место, а смартфоны Xiaomi и Redmi в целом заняли половину сентябрьской десятки AnTuTu.

Xiaomi разрывает свежие рейтинги AnTuTu: в сентябре разработчики бенчмарка назвали Xiaomi 18 Fold самым мощным смартфоном в мире.

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