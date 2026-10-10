Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6

Она поддерживает подключение трех камер и обеспечивает локальный анализ видео

В сети появилась информация о VisionGuard VG-15M6 — системе видеонаблюдения, объединяющей поворотную камеру и полноценный компьютер для обработки видео. Аппаратная платформа — 14-ядерный Intel Core Ultra 5 225H с графикой Intel Arc. О VisionGuard VG-15M6 сообщил ресурс FanlessTech, специализирующийся на компактных и бесшумных системах, подробности опубликовало VideoCardz.

Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6
Источник изображения: 2CRSIEdge

Главная особенность VisionGuard VG-15M6 — возможность обрабатывать видеопотоки непосредственно на устройстве, без постоянной передачи данных на удаленный сервер. Компьютер построен на процессоре Intel Core Ultra 5 225H со встроенной графикой Intel Arc 130T и поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 (есть два слота SO-DIMM). Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 для SSD с интерфейсом PCIe 4.0. Один из них можно использовать для установки дополнительного ускорителя искусственного интеллекта.

С опциональным модулем Axelerate Matrix M.2 заявленная производительность ИИ-вычислений достигает 214 TOPS — до 214 трлн операций в секунду. Такая мощность предназначена для локального анализа видео, распознавания объектов и отслеживания движений.

VisionGuard VG-15M6 поддерживает подключение до трех камер через интерфейсы PoE, обеспечивающие передачу данных и питание по одному кабелю. На питание камер выделяется суммарно до 90 Вт. Также предусмотрен сетевой порт Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с.

Вычислительный модуль размещен в массивном алюминиевом корпусе с ребрами охлаждения. Система использует пассивное охлаждение без вентиляторов, поэтому работает без шума механических компонентов. По заявленным характеристикам, устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды до +70 °C. Размеры компьютерного блока составляют 355 × 358 × 214 мм, а масса всей системы — около 7 кг.

Разработка ориентирована прежде всего на промышленную видеоаналитику, системы безопасности и другие сценарии, в которых необходимо распознавать события в реальном времени. Локальная обработка позволяет выполнять такие задачи без постоянного обращения к облачным сервисам.

Производитель пока не раскрыл стоимость VisionGuard VG-15M6 и сроки начала массовых поставок.

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