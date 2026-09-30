Windows 11 26H2 уже тут. Microsoft начала разворачивать обновление

Компания Microsoft начала разворачивать обновление Windows 11 26H2. Первые пользователи получили обновление вчера, но, как всегда, нужно время, чтобы оно добралось до всех поддерживаемых ПК.

Обновление, напомним, доступно для ПК, работающих под управлением Windows 11 24H2/25H2. При этом Microsoft отмечает, что Windows 11 24H2, 25H2 и 26H2 используют одно и то же ядро ​​операционной системы и системные файлы, так что многие компоненты новой версии уже были добавлены в рамках регулярных ежемесячных обновлений.

Новое обновление пусть и является формально крупным, но фактически для большинства обычных пользователей мало что несёт. Компания упоминает более интеллектуальный файловый менеджер, улучшенный поиск по системе, новые возможности персонализации и ряд небольших новых функций.