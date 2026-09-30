Honor уже представила флагманские Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max, но это только начало. К концу года выйдет Honor 700 Pro с камерой 200 Мп и двумя экранами, а также ещё 3 модели

Две из них, вероятно, будут аналогами Huawei Pura X Max и Huawei Pura X View

Несколько дней назад Honor официально представила свои флагманы линейки Magic 9, но до конца года выйдут ещё как минимум четыре новинки. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

Honor 600 Pro Источник изображения: Honor

По данным информатора, до конца года выйдет Honor 700 Pro — он получит 200-мегапиксельную камеру и два экрана. Ранее сообщалось, что Honor готовит смартфон с дополнительной небольшой камерой сзади как у Xiaomi 17 Pro/Xiaomi 18 Pro.

Еще одной новинкой станет смартфон среднего класса серии Honor X. Ему приписывают экран диагональю около 7 дюймов и аккумулятор емкостью более 10 000 мА·ч. Кроме того, компания якобы ускорила разработку нового складного смартфона с широким форм-фактором. Параллельно Honor работает над обычным смартфоном с более широким экраном. Вероятно, речь об аналогах Huawei Pura X Max и Huawei Pura X View соответственно.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.