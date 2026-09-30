Спрос на новые серверные процессоры AMD настолько велик, что компания уже принимает заказы на 2028 год

Свежие серверные процессоры AMD Venice сейчас, похоже, повторяют судьбу ИИ-ускорителей год назад. Их раскупают, как горячие пирожки, и запасы распроданы не только до конца текущего года, но и на следующий.

Инсайдер Jukan, ссылаясь на свои источники из отрасли, сообщил, что AMD уже продаёт заказы на процессоры, которые физически выпустит лишь в 2028 году. При этом сами процессоры, собственно, полноценно на рынок ещё не вышли. До конца года ожидаются только модели в исполнении SP7, тогда как остальные выйдут в течение первого полугодия 2027 года.

Спрос велик, вероятно, не только потому, что сейчас в целом бум на процессоры для ИИ, но и из-за того, что это вообще первые 2-нанометровые х86-совместимые процессоры на рынке, и уж тем более серверные. Смогут ли новинки Intel тягаться с этими монстрами, пока неясно.

Согласно прогнозам аналитиков Morgan Stanley, AMD в следующем году может продать около 6,75 млн серверных процессоров против 1,25 млн по итогам текущего года, то есть нарастить продажи всего за год сразу в 5,4 раза. В денежном выражении это соответствует продажам примерно на 51 млрд долларов, и если компания уже продаёт запасы от 2028 года, то эти деньги у неё фактически в кармане.