Спрос на новые серверные процессоры AMD настолько велик, что компания уже принимает заказы на 2028 год
Все объёмы на 2027 год уже выкуплены
Свежие серверные процессоры AMD Venice сейчас, похоже, повторяют судьбу ИИ-ускорителей год назад. Их раскупают, как горячие пирожки, и запасы распроданы не только до конца текущего года, но и на следующий.
Инсайдер Jukan, ссылаясь на свои источники из отрасли, сообщил, что AMD уже продаёт заказы на процессоры, которые физически выпустит лишь в 2028 году. При этом сами процессоры, собственно, полноценно на рынок ещё не вышли. До конца года ожидаются только модели в исполнении SP7, тогда как остальные выйдут в течение первого полугодия 2027 года.
Спрос велик, вероятно, не только потому, что сейчас в целом бум на процессоры для ИИ, но и из-за того, что это вообще первые 2-нанометровые х86-совместимые процессоры на рынке, и уж тем более серверные. Смогут ли новинки Intel тягаться с этими монстрами, пока неясно.
Согласно прогнозам аналитиков Morgan Stanley, AMD в следующем году может продать около 6,75 млн серверных процессоров против 1,25 млн по итогам текущего года, то есть нарастить продажи всего за год сразу в 5,4 раза. В денежном выражении это соответствует продажам примерно на 51 млрд долларов, и если компания уже продаёт запасы от 2028 года, то эти деньги у неё фактически в кармане.
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