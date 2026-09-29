Яндекс ускорил блокировку нежелательных звонков на iPhone

Новая схема работает на iPhone с iOS 18 и новее

Команда Яндекса обновила определитель номера для iPhone: теперь сервис проверяет входящие вызовы через онлайн-базу в реальном времени и может автоматически отклонять нежелательные звонки.

Ранее данные для определения номеров хранились непосредственно на устройстве и обновлялись несколько раз в сутки — примерно раз в четыре часа. Теперь на устройствах с iOS 18 и выше определитель отправляет зашифрованный запрос в облачную базу, получает актуальную информацию о звонящем и при необходимости блокирует вызов. Подготовка данных для базы занимает до 10 минут.

Изменение должно сократить период, в течение которого новые номера мошенников могут использоваться для обзвона. По данным Яндекса, злоумышленники способны менять номера примерно через 78 минут.

Пользователь может самостоятельно выбрать категории для блокировки: мошеннические и немые звонки, предложения финансовых или других услуг. При выборе более строгого уровня автоматически блокируются и категории, входящие в предыдущие уровни.

Новая схема работает на iPhone с iOS 18 и новее. Настроить определитель можно в «Яндекс Браузере» или приложении Яндекс с «Алисой AI».