Каждый спутник Star Mind от Маска получит панели мощностью свыше 250 кВт — на 20% больше, чем МКС

Первое поколение орбитальных ИИ-спутников AI1 по размаху крыльев превысит 75 м

Наука и космос

Илон Маск заявил, что каждый аппарат AI1 новой спутниковой группировки SpaceX под названием Star Mind будет оснащён солнечными батареями мощностью свыше 250 кВт. По его оценке, это примерно на 20% больше, чем вырабатывает Международная космическая станция.

Заявление опубликовано в ответ на пост о масштабах спутников SpaceX. В цитируемом сообщении приведена динамика роста аппаратов: Starlink V1.5 — около 11 м, V2 Mini — около 30 м, V3 — около 60 м. Первое поколение орбитальных ИИ-спутников AI1 по размаху крыльев превысит 75 м.

Каждый спутник Star Mind от Маска получит панели мощностью свыше 250 кВт — на 20% больше, чем МКС
Источник изображения: elonmusk // SpaceX

Star Mind (Starmind) — проект орбитальных вычислительных узлов для задач искусственного интеллекта. По ранее озвученным SpaceX и Маском параметрам, спутники AI1 рассчитаны на пиковую мощность около 250 кВт с поддержкой батарей, среднюю — порядка 160–210 кВт и размещение стойки Nvidia Rubin NVL72 (72 GPU Rubin и процессоры Vera).

Аппараты планируется выводить на солнечно-синхронную орбиту, охлаждать разворачиваемыми жидкостными радиаторами и связывать лазерными каналами со Starlink. Запуски прототипов на Starship намечаются на начало 2027 года, серийное производство — к концу того же года, по оценкам до 30–50 аппаратов за полёт.

Проект позиционируется как ответ на ограничения наземных дата-центров: непрерывная солнечная энергия, вакуум для отвода тепла и отсутствие наземных согласований по земле и сетям.

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