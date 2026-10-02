«Добро пожаловать на орбиту!». SpaceX показала эффектные кадры отделения Dragon от второй ступени Falcon 9

На видео из космоса корабль уходит от ракеты на фоне Земли

SpaceX опубликовала эффектные кадры из космоса: на них видно, как пилотируемый корабль Dragon отделяется от второй ступени Falcon 9.

После срабатывания пирозамков корабль плавно отходит от ступени и начинает самостоятельный полёт на фоне чёрного космоса и яркого изгиба Земли. Ролик быстро разошёлся по сети, а Илон Маск сопроводил его лаконичным комментарием: «Добро пожаловать на орбиту!».

1 октября 2026 года ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль Dragon миссии Crew-13. На борту находились астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.

В тот же день Dragon состыковался с МКС — примерно через 7 часов 55 минут после старта, установив рекорд самого быстрого полёта американского корабля от запуска до стыковки.

Напомним, SpaceX впервые за несколько часов вывела в космос три ракеты семейства Falcon, включая тройную Falcon Heavy, с трёх площадок на обоих побережьях США.