Слишком много уязвимостей: Ubuntu начнет обновлять ядро Linux каждую неделю

Ядро Ubuntu будут обновлять в четыре раза чаще

Canonical меняет график выпуска обновлений ядра Linux для Ubuntu: свежие пакеты с исправлениями будут появляться в стабильных репозиториях каждую неделю. Ранее обычные обновления выходили раз в четыре недели, а важные исправления безопасности — раз в две недели.

Одной из причин ускорения в Canonical называют рост числа обнаруживаемых уязвимостей. Современные большие языковые модели и специализированные ИИ-агенты позволяют автоматизировать поиск ошибок в программном обеспечении, который раньше требовал значительно больше ручной работы.

По данным Canonical, только в сентябре 2026 года проект Linux Kernel зарегистрировал более 1,5 тыс. CVE (CVE — это номер, который присваивают конкретной найденной уязвимости.). Чуть менее половины получили высокий уровень опасности, а около 200 были классифицированы как критические. При этом рост числа записей связан не только с развитием ИИ. В 2024 году Linux Kernel получил статус CVE Numbering Authority и возможность самостоятельно присваивать идентификаторы CVE, после чего количество зарегистрированных проблем заметно увеличилось.

Новая схема Canonical основана на двухнедельном цикле подготовки каждого обновления. В течение первой недели разработчики интегрируют исправления, собирают новые пакеты и проводят базовые тесты, после чего кандидат на релиз попадает в репозиторий proposed. Опытные пользователи и системные администраторы могут установить такую версию заранее.

Вторая неделя отводится на более глубокое тестирование. Разработчики проверяют интеграцию с Ubuntu, совместимость с оборудованием и наличие регрессий. После успешного завершения проверок пакет становится стабильным релизом.

При этом следующий пакет начинают готовить еще до выхода предыдущего. За счет такого наложения циклов Canonical сможет выпускать новое ядро каждую неделю, сохраняя двухнедельный период подготовки каждого конкретного обновления.

Компания также собирается быстрее реагировать на опасные уязвимости, для которых пока нет готового исправления. Если информация о проблеме станет публичной, а полноценного патча еще не будет, Canonical планирует в течение одного-двух дней публиковать рекомендации по снижению рисков.

Распространение ИИ-инструментов одновременно создает для разработчиков открытого ПО новую проблему. Они помогают быстрее находить реальные ошибки, но вместе с тем приводят к росту числа автоматически сгенерированных и зачастую низкокачественных отчетов. С этим ранее столкнулся разработчик cURL Даниэль Стенберг: из-за наплыва сомнительных ИИ-отчетов ему пришлось закрыть действовавшую с 2019 года программу вознаграждений за найденные уязвимости.