Lada Azimut станет гибридом и получит турбомотор

Lada Azimut получит турбомотор и гибридную силовую установку, АвтоВАЗ уже начал испытания новых модификаций кроссовера. Об этом глава компании Максим Соколов сообщил во время запуска серийного производства модели, пишет ТАСС.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций "Азимута" — с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда Lada, самых локализованных автомобилей на российском рынке», — сказал президент АвтоВАЗа.

Напомним, сегодня в Тольятти стартовало серийное производство Lada Azimut — первого кроссовера АвтоВАЗа. Поначалу автомобиль будет предлагаться только с атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Привод у машины только передний. Продажи стартуют к концу года, но цены пока не объявлены (ранее Максим Соколов сообщил, что стоимость Azimut будет находиться у нижней границы сегмента).