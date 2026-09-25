Освободить место: Kaspersky Premium научился находить остатки удалённых приложений на macOS

Новый инструмент помогает очищать диск от файлов, которые остаются после удаления программ, а также обнаруживать дубликаты приложений

«Лаборатория Касперского» добавила в Kaspersky Premium инструмент «Удаление приложений» для macOS. Он помогает находить остаточные файлы после деинсталляции программ, а также удалять копии приложений и освобождать место на накопителе.

По данным исследования компании, 56% пользователей macOS регулярно очищают историю браузера, cookie, кеш и временные файлы, а 54% удаляют ненужные фотографии и видео. При этом неиспользуемые приложения удаляют только 44% опрошенных.

Обычная деинсталляция через корзину не всегда приводит к полному удалению программы. На диске могут оставаться кеш, журналы, настройки и другие связанные данные. В некоторых случаях они занимают значительный объём памяти и могут содержать сведения об аккаунтах, пользователях и личных файлах.

Новая функция Kaspersky Premium сканирует систему и показывает связанные с удалёнными программами данные, включая файлы от приложений, которые ранее уже отправляли в корзину. При этом общие компоненты, используемые другими программами, не удаляются.

Инструмент также обнаруживает дубликаты приложений, позволяя удалить их выборочно или сразу. При необходимости удалённые объекты можно восстановить из корзины или через Kaspersky Premium.