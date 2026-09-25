Новая эра российского автопрома: стартовало производство Lada Azimut — первого полностью российского кроссовера

АвтоВАЗ запустил в Тольятти серийное производство Lada Azimut — первого полностью российского кроссовера.

Машина оснащается двумя модернизированными моторами — объемом 1,6 и 1,8 литра. Мощность первого составляет 122 л.с., второго — 135 л.с. Первый двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, второй — с вариатором. Привод у машины только передний. АвтоВАЗ уже тестирует Azimut с турбомотором и гибридной системой.

По словам директора проекта Lada Azimut Николая Фофанова, кроссовер предложат в трех уровнях оснащения. При этом новинка получит ряд функций, ранее недоступных на серийных автомобилях АвтоВАЗа. В список нового для марки оборудования вошли панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, электрические регулировки сидений и поворотная шайба выбора режимов движения. Также предусмотрен обогрев передних боковых стекол.

До конца года АвтоВАЗ планирует выпустить несколько тысяч Lada Azimut, в 2027 году объем производства увеличится до нескольких десятков тысяч экземпляров.