Xiaomi выпустила важное обновление HyperOS — исправлены 180 уязвимостей

Xiaomi приступила к распространению сентябрьского обновления безопасности 2026 года для своих смартфонов и планшетов.

В первую волну вошли устройства, которые уже переходят на HyperOS 4, причем версии прошивки зависят от региона. Обновление доступно для Xiaomi 15 и 15 Ultra в глобальном и европейском вариантах, а также для Xiaomi 17T и 17T Pro в EEA-версиях.

В Китае патч получили Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Redmi K80, K80 Pro и K100 Pro Max. В список также вошли POCO F7 Pro, F7 Ultra и F9 Ultra.

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Распространение идет поэтапно, поэтому даже для поддерживаемых моделей новая прошивка может появиться не сразу. Проверить ее наличие можно через «Настройки» → «О телефоне» → логотип HyperOS.

Сентябрьский пакет безопасности Android включает 180 исправлений. Google устранила 95 уязвимостей в системных компонентах и Android Framework, включая критическую брешь, позволяющую удаленно выполнить код без дополнительных разрешений и взаимодействия с пользователем. Еще 85 исправлений относятся к аппаратным компонентам, ядру и драйверам Qualcomm, Arm, MediaTek, Imagination Technologies и Unisoc.