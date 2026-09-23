Их не упоминали на презентации: Vivo X500 Pro и Pro Max сразу после анонса получили новые версии

Компания тихо добавила в продажу конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Сразу после анонса Vivo расширила линейку X500 Pro и X500 Pro Max новыми вариантами памяти, которые не были представлены во время официальной презентации.

На китайских площадках появились версии с 16 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью на 512 ГБ или 1 ТБ. Ранее на старте продаж максимальная конфигурация 16+1 ТБ была доступна только для X500 Pro Max со спутниковой связью за 12 999 юаней.

Для Vivo X500 Pro вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти оценен в 7999 юаней, а версия 16+1 ТБ стоит 8999 юаней.

Vivo X500 Pro Max также получил обе новые версии. Конфигурация 16+512 ГБ обойдется в 8499 юаней, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — в 9499 юаней.

Ранее сообщалось, что глобальные Vivo X500 Pro и X500 Pro Max выйдут в Европе с OriginOS 7 в конце октября.

Vivo X500 Ultra планируют представить в марте или апреле 2027 года.