Экран без вырезов, с рамкой шириной менее 1 мм. Red Magic 12 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Red Magic подтвердила, что новый игровой смартфон 12 Pro+ станет одним из первых устройств с флагманской платформой Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Qualcomm представила ее вместе с Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Red Magic делает ставку на повышенную производительность, энергоэффективность и стабильность при длительных игровых нагрузках.

Источник изображения: gizmochina // Red Magic

Премьера Red Magic 12 Pro+ запланирована на октябрь 2026 года. Смартфон получит переработанный корпус, который станет тоньше, легче, уже и более округлым по сравнению с предыдущей моделью. Одним из заметных изменений станет уменьшенная рамка дисплея: ширина сократится с 1,25 до 0,96 мм. Ожидается и фронтальная камера под экраном, благодаря чему дисплей не будет иметь видимых вырезов.

В Red Magic отдельно подчеркивают комфорт при длительных игровых сессиях и эффективное охлаждение под высокой нагрузкой. По словам руководителей компании, новый смартфон должен не только сохранять высокую производительность во время игр, но и стать удобнее в повседневном использовании.

Напомним, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max первыми получат Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.