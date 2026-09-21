Состоялся первый бой человека против робота-терминатора T800

Событие, которое называют «первым боем человека против робота-Терминатора», произошло на днях в Сан-Франциско.

Популярный блогер Фрэнки Лапенна (Frankie LaPenna) вышел на ринг против двухметрового гуманоидного робота. Видео этого необычного поединка стало вирусным в социальных сетях.

Организатором боя выступила компания REK (Robot Entertainment Kombat), которая развивает бои роботов как новый вид развлекательного спорта. Фрэнки сразился с моделью EngineAI T800, внешне напоминающей знаменитого Терминатора.

Такой робот стоит около 100 000 долларов. В описании ролика говорится, что роботы, которые участвуют в боях REK, не являются автономными — каждым из них управляет человек-оператор дистанционно с помощью VR-гарнитуры или контроллера, а ИИ на борту поддерживает равновесие робота.

Во время Всемирной конференции робототехники 2026 года (WRC 2026) Чжао Тонъян, основатель и генеральный директор ZQGame, прокомментировал видео, в котором его повалил на землю ударом робот T800.

Робот T800 был разработан командой из 150 инженеров компании Zhongqing Robotics. Это флагманская модель, которая имеет 29 степеней свободы в суставах по всему телу, при этом каждая рука имеет 7 степеней свободы. Гибкость его суставов значительно превосходит гибкость традиционных человекоподобных роботов, что позволяет ему выполнять сложные боевые, танцевальные и другие многопозиционные движения.