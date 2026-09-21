Камерофон Vivo X500 Pro показали крупным планом за пару часов до презентации

Vivo показала новый вариант оформления X500 Pro под названием «Эхо Земли». Корпус выполнен в серой гамме: блок камер и нижняя часть задней панели имеют разные оттенки, причём последняя получила едва заметный эффект, напоминающий мерцание звёздного неба.

По предварительным данным, vivo X500 Pro получит флагманскую однокристальную систему Dimensity 9600 Pro. Старшая версия Pro Max станет первым смартфоном с 6,85-дюймовым 2K-экраном BOE Q11 Zeiss Master Color Screen. Производитель также делает ставку на камеры с оптикой Zeiss.

В частности, смартфону приписывают 200-мегапиксельную камеру Zeiss APO с сенсором 1/1,4 дюйма Blueprint x Samsung HP0. Заявлены также дебют сенсора Blueprint 900, стабилизация CIPA 7.0 одновременно для основной и перископической камер и обновлённый ИИ-помощник для фотосъёмки.

Официальный запуск серии запланирован на 21 сентября.