Боевой робот T800, который сильнее 90% мужчин, на самом деле пнул своего создателя и отбросил его на несколько метров: глава ZQGame подтвердил, что это была не постановка

Во время Всемирной конференции робототехники 2026 года (WRC 2026) Чжао Тонъян, основатель и генеральный директор ZQGame, прокомментировал видео, в котором его повалил на землю ударом робот T800.

Чжао Тонъян сказал: «В то время робот действительно достиг такого уровня развития. Мне хотелось посмотреть, насколько он на самом деле силен. Как вы можете видеть на видео, он смог отбросить меня ногой в воздух».

Источник изображения: Кадр из видео

Он также заявил, что сейчас робот выполняет большую часть своих действий автономно, а вмешательство человека и быстрая коррекция требуются только в непредвиденных ситуациях (таких как падения, ошибки визуальной фиксации и т. д.).

Кроме того, в ходе обмена мнениями Чжао Тунъян рассказал о цели компании Zhongqing Robotics: не только создать исключительное физическое тело, но и развить интеллектуальный мозг: «Компания Zhongqing стремится к тому, чтобы её игрушки обладали такой же чувствительной динамикой и обратной связью, как у трансформеров, и даже позволяли корректировать движения во время переворотов в воздухе».

Робот T800 был разработан командой из 150 инженеров компании Zhongqing Robotics после десяти лет накопления технологических знаний. Это флагманская модель, которая имеет 29 степеней свободы в суставах по всему телу, при этом каждая рука имеет 7 степеней свободы. Гибкость его суставов значительно превосходит гибкость традиционных человекоподобных роботов, что позволяет ему выполнять сложные боевые, танцевальные и другие многопозиционные движения.

Редакция следит за развитием боевого гуманоида T800 с самого начала. Первые сведения о роботе появились ещё в ноябре 2025 года: тогда компания EngineAI анонсировала машину ростом 185 см и весом 85 кг с 41 шарниром, позиционируя её как участника турнира Robot Boxer. Уже в декабре того же года вышло демонстрационное видео, где T800 наносил удары в стиле Брюса Ли и выполнял эффектные «вертушки» — разработчики особо подчеркнули, что съёмка велась без компьютерной графики и монтажных ухищрений.

Эпизод с ударом по генеральному директору, который сейчас подтверждён как реальный, мы подробно разбирали сразу после его появления: тогда Чжао Тонъян вышел к роботу в защитном снаряжении в ответ на скептиков, сомневавшихся в подлинности боевых возможностей машины. Со временем T800 перешёл с демонстрационных площадок на арену: в июле 2026 года в Шэньчжэне состоялся турнир URKL, где 32 команды впервые выставили полноразмерных гуманоидных роботов в свободных боях — один из участников лишился головы после мощного удара, но продолжил поединок.