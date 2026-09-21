От 1,56 млн рублей с господдержкой. АвтоВАЗ раскрыл цены и комплектации Lada e-Largus

Lada e-Largus продаётся в России с февраля 2025 года, однако официального прайс-листа и перечня комплектаций на сайте Lada до сих пор не было.

Теперь дилер раскрыл рекомендованные цены линейки «Веха Ма 2 Батареи», куда входят пять исполнений — от грузовых фургонов до пятиместного универсала. Все автомобили оснащаются трёхфазным синхронным электромотором с одноступенчатым редуктором и встроенным инвертором.

Самая доступная версия — фургон с одной батареей и увеличенной грузоподъёмностью — стоит 2,395 млн рублей, либо 1,556 млн с господдержкой. Версия с пакетом литых дисков оценивается в 2,425 млн рублей. Фургоны с двумя батареями стоят 2,675 и 2,705 млн рублей, а их цена с субсидией снижается до 1,75 и 1,78 млн соответственно.

Пятиместный универсал с двумя батареями является самой дорогой версией — 2,75 млн рублей без поддержки и 1,825 млн с учётом субсидии.

Государственная программа позволяет получить скидку до 35%, но не более 925 000 рублей. Во всех случаях дополнительно потребуется заплатить 5000 рублей за обязательный набор автомобилиста.