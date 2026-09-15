Новая реальность: GeForce RTX 5090 в США стоит уже $7000–9000

GeForce RTX 5090 по рекомендованной цене практически исчезла из розницы в США. Официальная РРЦ версии Founders Edition по-прежнему составляет $2000, но найти видеокарту за эти деньги едва ли реально. На маркетплейсах отдельные экземпляры уже продаются за $7000–9000, хотя Nvidia не объявляла о повышении цены.

Показательна ситуация в Newegg. У самого ритейлера почти не осталось RTX 5090, зато в продаже доступны дорогие комплекты Asus 20th Anniversary. Один из них за $10 850 включает ROG Astral RTX 5090 Edition 20, материнскую плату ROG Crosshair X870E Edition 20, блок питания ROG Thor 3000 Вт и корпус ROG GR2 Edition. На фоне нынешних цен на отдельные видеокарты такой комплект уже не выглядит настолько абсурдным.

У сторонних продавцов Newegg отдельные RTX 5090 продаются по ценам, которые приближаются к стоимости всего набора Asus. MSI Ventus предлагают примерно за $6700, Asus ROG Astral — за $9659, белую версию ROG Astral — за $8699, еще одну модификацию Astral — примерно за $9290.

Цены сильно различаются в зависимости от магазина. В Micro Center некоторые RTX 5090 все еще продаются примерно за $4400–5300, однако наличие зависит от конкретной точки, а купить видеокарту можно только с самовывозом. В Best Buy Asus ROG Astral и TUF Gaming RTX 5090 предлагаются за $7500.

Одной из возможных причин дефицита называют высокий спрос на RTX 5090 со стороны сборщиков систем для искусственного интеллекта. Ранее появлялись фотографии паллет с GeForce RTX 5090, предназначенными для установки в ИИ-серверы. Это не доказывает, что Nvidia специально направляет потребительские видеокарты в ИИ-сегмент, но показывает, что часть и без того ограниченного предложения может выкупаться корпоративными заказчиками и сборщиками серверов.