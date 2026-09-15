SpaceX готовится поймать Starship «руками» башни: Илон Маск оценил шанс на успех в 50–60%

SpaceX готовится перейти к одному из ключевых этапов программы Starship — возвращению и захвату самого космического корабля стартовой башней. По словам Илона Маска, 14-й испытательный полет должен стать последним перед первой попыткой поймать Starship с помощью механических манипуляторов Mechazilla.

Если 14-й полет пройдет успешно, во время 15-го полета SpaceX попробует вернуть Starship к стартовому комплексу и захватить его башней. Технологию уже отрабатывают на первой ступени Super Heavy, которую Mechazilla должна ловить после посадки.

Маск оценивает вероятность успешного захвата Starship с первой попытки в 50–60%. По его словам, во время предыдущего испытания корабль вернулся настолько точно, что при наличии соответствующей башни его можно было бы поймать уже тогда.

Еще одной важной целью SpaceX станет повторный запуск ранее использовавшихся Starship и Super Heavy. Такое испытание компания рассчитывает провести в конце 2026 года или, что Маск считает более вероятным, в начале 2027-го.

В конечном итоге SpaceX хочет сделать полностью многоразовой всю систему. В отличие от Falcon 9, где повторно используется первая ступень, а вторая остается одноразовой, Starship должен возвращать и запускать заново как ускоритель Super Heavy, так и сам космический корабль.

При этом речь идет не просто о возвращении техники после полета. Архитектура Starship изначально создается для быстрого повторного использования с минимальным обслуживанием между запусками — по принципу эксплуатации пассажирских самолетов.

Маск рассчитывает, что полноценной многоразовости и быстрого повторного запуска Starship удастся достичь уже в 2027 году. Однако для этого SpaceX еще предстоит доказать, что корабль можно безопасно захватить после полета, восстановить и снова отправить в космос.

Быстрое повторное использование обеих ступеней должно значительно снизить стоимость доставки грузов на орбиту. В дальнейшем SpaceX рассчитывает использовать Starship для масштабных лунных и марсианских миссий.