Honor Magic 9, Magic 9 Pro Max и Magic 9 Super Edition показали до анонса, предзаказы уже открыты

Honor раскрыла конфигурации и цветовые варианты будущей серии Magic 9, в которую войдут Magic 9 Pro Max, Magic 9 и Magic 9 Super Edition. Все три смартфона официально представят 28 сентября, а предварительные заказы уже открыты.

Старшая модель Magic 9 Pro Max будет доступна в цветах Moss Green, Silver и Shadow Black, а объём оперативной и встроенной памяти составит 12+256, 12+512, 16+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ.

Magic 9 Pro Max получит 6,8-дюймовый OLED-экран с рамкой толщиной всего 0,98 мм. Ожидаются платформа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, аккумулятор на 8 800 мА•ч, две 200-мегапиксельные камеры ARRI и первая для Android 55-мегапиксельная квадратная фронтальная камера. Также смартфону приписывают 3D-распознавание лица, ультразвуковой сканер отпечатков и цельнометаллический корпус.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Компактный Magic 9 получит 6,37-дюймовый экран 1,5K, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарею на 8 000 мА•ч. Его конфигурации — от 12+256 до 16 ГБ+1 ТБ.

Magic 9 Super Edition предложат в четырёх цветах — Yellow Rice, Olive Green, Morning White и Curtain Black. Для него заявлены версии 12+256, 12+512 и 16+512 ГБ. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,8-дюймовым дисплеем с частотой 165 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и гигантским аккумулятором на 11 000 мА•ч. Камеры могут включать основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп и телефото на 50 Мп, а за охлаждение будет отвечать активная система.