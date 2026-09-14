Умная розетка Xiaomi за $7 позволяет установить допустимую мощность от 100 до 2 500 Вт

Xiaomi продолжает сбор средств на выпуск умной розетки Smart Socket 4 на платформе Xiaomi Youpin. На старте устройство предлагают за 49 юаней, или около 7 долларов.

Габариты устройства уменьшили до 52 × 41 × 57,6 мм, благодаря чему оно занимает меньше места и реже перекрывает соседние розетки. Smart Socket 4 получила китайскую вилку нового стандарта с изолированными контактами, защиту от перегрева, скачков напряжения, превышения тока и перегрузки, а также механизмы защиты при зарядке и блокировку от детей. В приложении можно установить допустимую мощность в диапазоне от 100 до 2 500 Вт.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Розетка подключается напрямую к Wi-Fi 6 на частоте 2,4 ГГц, поэтому дополнительный шлюз не требуется. Поддержка технологий MU-MIMO и OFDMA должна обеспечивать стабильную работу даже при большом количестве подключённых устройств.

Smart Socket 4 интегрируется с системой Xiaomi HyperOS Smart Connect и управляется через приложение Mi Home. Пользователь может удалённо включать и выключать обычные электроприборы, создавать сценарии автоматизации и отслеживать энергопотребление. Встроенный высокоточный измерительный чип формирует статистику расхода электричества за день, неделю или месяц. Таймеры и обратный отсчёт работают непосредственно на самой розетке, поэтому заданные сценарии сохраняются даже при отключении интернета.