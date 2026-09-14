Проектор с яркостью 1800 нит, сабвуфером и поворотным корпусом дешевле $600. Представлен OBE R3 Ultra Max

Компания OBE представила в Китае домашний проектор R3 Ultra Max стоимостью 3999 юаней, или около $596.

Устройство отличается нативным разрешением 1920 × 1080 пикселей, поддерживает входной сигнал 4K и обеспечивает яркость 1800 CVIA лм при динамической контрастности 40 000:1. Проектор рассчитан на изображение диагональю от 40 до 150 дюймов, а уровень шума не превышает 26 дБ.

Главной особенностью R3 Ultra Max стал встроенный Z-образный механизм, позволяющий наклонять проектор по вертикали на 120° и вращать на 360° по горизонтали. Благодаря этому изображение можно выводить даже на потолок. Встроенная аудиосистема 2.1 включает два 10-ваттных динамика и 25-ваттный сабвуфер с акустической камерой объёмом 1070 куб. см. Заявленный диапазон низких частот начинается от 43 Гц.

Источник изображения: gizmochina // OBE

Проектор работает на платформе MediaTek MT9681 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Для подключения предусмотрены два HDMI 2.1, один из которых поддерживает eARC, USB-A 3.0 и 3,5-мм аудиоразъём. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а задержка ввода составляет 3 мс. Система Super AI OS 2.0 поддерживает AirPlay и Miracast, а ToF-сенсор и CMOS-камера автоматически выполняют коррекцию трапецеидальных искажений, фокусировку, выравнивание изображения и обнаружение препятствий.