Японский аналог BMW 7 серии: представлен обновленный Lexus LS

354 л.с., перенастроенная подвеска и полный привод за доплату

Lexus представил обновленный флагманский седан LS, машина уже поступила в продажу в Японии. После рестайлинга Lexus LS получил ряд технических доработок, направленных на повышение комфорта и улучшение управляемости. Цены — от 14,14 млн до 18,05 млн иен (примерно 7,8–10 млн рублей).

Инженеры увеличили жесткость кузова и усилили заднюю подвеску, это позволило снизить высокочастотные вибрации, передающиеся в салон, и сделать автомобиль комфортнее.

Также Lexus перенастроил адаптивную подвеску и электроусилитель рулевого управления: по заявлению производителя, изменения улучшили управляемость и позволили уменьшить крены кузова.

Для всех комплектаций стала доступна панорамная крыша с сетчатым дефлектором, который должен снижать шум ветра. Для топовой версии Executive расширили выбор вариантов отделки салона.

В Японии обновленный LS предлагается только в гибридной версии LS500h. Она оснащается 3,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, а суммарная мощность силовой установки составляет 354 л.с. Покупателям доступны версии с задним или полным приводом.

Не исключено, что обновленный Lexus LS привезут и в Россию — по параллельному импорту.