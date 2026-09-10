Не только пылесосы. Dreame показала на IFA 2026 3D-принтеры AtomForm M1 и Glow 1

Компания Dreame продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине AtomForm M1 и AtomForm Glow 1 — устройства нового для компании направления 3D-печати. Для M1 заявлена возможность сочетать разные цвета и материалы в одном изделии благодаря механизму автоматической смены четырёх независимых печатающих головок.

Dreame AtomForm M1 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

AtomForm M1 использует технологию FDM: объекты формируются послойно из расплавленной полимерной нити. При смене цвета или материала устройство переключается между отдельными головками, а не последовательно пропускает разные нити через одно сопло. Это позволяет уменьшить расход пластика на вытеснение остатков предыдущего материала и сократить время переключения.

Dreame AtomForm M1 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Такая конструкция предназначена не только для многоцветных фигурок. Производитель также предлагает сочетать в одном изделии материалы с разными свойствами — например, жёсткие и гибкие элементы. Среди предполагаемых сценариев применения названы изготовление игрушек, учебных моделей, функциональных деталей и предметов для дома.

Рабочая область M1 составляет 300×270×290 мм. Принтер выполнен в закрытом корпусе и оснащён подогреваемой камерой, системой фильтрации воздуха, автоматическим выравниванием платформы и камерой для наблюдения за процессом печати. Механизм смены головок предусматривает проверку захвата и автоматическое позиционирование.

Dreame AtomForm M1 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Для подготовки заданий предусмотрен слайсер AtomForm Studio Slicer, а для управления и мониторинга — приложение AtomForm App. Дополняет программную экосистему сообщество AtomVerse с моделями для печати.

Аналогичная модель демонстрировалась и под другим брендом Dreame Group — Mova, модель называется H1. В России продукты этого бренда продаются под маркой Truver.

Mova H1 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

На стенде также показали UV-принтер AtomForm Glow 1 с двойным соплом — такая конструкция обеспечивает синхронную печать белой основой и цветными пигментами, а работает он в 1,5–6 раз быстрее односопловых аналогов. Принтер поддерживает создание объемных тактильных узоров высотой до 5 мм и может печатать на 300 типах материалов. Подобные принтеры используются не для создания крупных объёмных предметов, а для рельефной печати.