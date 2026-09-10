У российских дилеров появились гибридные Toyota Corolla Cross: 196 л.с. и 3,9 млн рублей

У российских дилеров — в салонах Москвы и Санкт-Петербурга — появились кроссоверы Toyota Corolla Cross с гибридной силовой установкой. Раньше такие машины в основном поставлялись под заказ, сейчас же они в наличии. Машины предлагаются в двух комплектациях — Elite и Delux. Цены, по данным Autonews, составляют 3,9 и 4,0 млн рублей.

Corolla Cross занимает в модельном ряду Toyota позицию ниже более крупного RAV4. Представленные в России автомобили оснащены гибридной системой на базе 2,0-литрового атмосферного мотора, в состав силовой установки входит один электромотор (привод передний) и трансмиссия e-CVT. Общая мощность системы составляет 196 л.с.

Уже в стандартном оснащении есть бесключевой доступ, камера заднего вида, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, однозонный климат-контроль и люк в крыше. В комплектации Delux в дополнение к этому есть кожаная отделка сидений, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и парковочные датчики спереди и сзади.