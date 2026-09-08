Российский корабль «Прогресс МС-33» «сгорел на работе» — обломки упали в Тихом океане

Перед этим он доставил на станцию около 2,5 тонны грузов

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» завершил миссию в составе российского сегмента МКС. После отстыковки от модуля «Поиск» аппарат свели с орбиты, он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции упали в заранее определенном несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-33» отправился с Байконура 26 апреля и через двое суток прибыл на станцию. За время миссии корабль обеспечивал экипаж и системы МКС необходимыми ресурсами. Его отстыковка состоялась 7 сентября в 18:18 по московскому времени, после чего аппарат начал заключительный этап полета.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

На орбиту «грузовик» доставил около 2,5 тонны грузов. В их числе были 1211 кг сухих грузов и оборудования, включая аппаратуру для эксперимента «Солнце-терагерц», 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг кислорода для поддержания атмосферы МКС.