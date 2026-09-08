Разница — 2 млн рублей: «АвтоВАЗ» сравнил среднюю цену Lada со всем рынком

Средняя стоимость автомобилей Lada составляет около 1,5 млн рублей — при том, что средняя цена нового автомобиля на российском рынке уже достигает 3,5 млн рублей или даже превышает эту отметку. Такие данные привел президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Таким образом, исходя из озвученных руководителем компании показателей, средняя Lada примерно в 2,3 раза дешевле среднестатистического нового автомобиля на российском рынке.

На итоговый показатель Lada заметно влияет присутствие в модельном ряду относительно доступной Granta. По словам Соколова, такие автомобили покупатели в среднем приобретают дешевле 1 млн рублей.

На другом конце линейки находятся более дорогие Lada Vesta и Aura. Их средняя стоимость при продаже, как утверждает глава «АвтоВАЗа», превышает 2 млн рублей.

Соколов также заявил, что в последние годы стоимость автомобилей компании индексируется значительно медленнее общей инфляции в российской экономике. Одной из задач «АвтоВАЗа» на 2026–2027 годы производитель ранее называл дальнейшее сдерживание цен одновременно с развитием модельного ряда и повышением качества комплектующих.

Компания продолжает использовать скидки для стимулирования спроса. В частности, продлено действие прямых скидок и других специальных предложений на некоторые автомобили 2024 и 2025 годов выпуска, включая Largus, Aura, Vesta CNG, а также коммерческие модификации Granta и Niva.