В Млечном Пути нашли планеты земного типа

В Млечном Пути существуют экзопланеты земного типа — железокаменные миры, состоящие преимущественно из металлов и силикатов, рассказала научный сотрудник ИКИ РАН Владислава Ананьева.

К этой категории относятся Земля, Венера, Меркурий и Марс. При изучении таких объектов учёные учитывают не только массу, радиус и температуру, но и химический состав, который может радикально отличаться от привычного по Солнечной системе.

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Разнообразие экзопланет гораздо шире. Некоторые миры богаты льдом и имеют небольшие водородно-гелиевые атмосферы, напоминая Уран и Нептун. Другие представляют собой газовые гиганты вроде Юпитера и Сатурна. Кроме того, астрономы обнаружили так называемые океаниды — планеты с глобальным океаном глубиной в несколько километров, где примерно половина состава приходится на воду, а другая половина — на горные породы.

При этом самые необычные планеты могут быть ещё только впереди. Учёные допускают существование богатых углеродом миров, где вместо привычной силикатной мантии преобладают соединения вроде карбидов. Такие объекты могут существенно отличаться от всех известных планет Солнечной системы и пока остаются гипотезой.