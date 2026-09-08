Извержение вулкана Иджен засняли из космоса

Грохот извержения был слышен на расстоянии до 700 км

Спецкор ТАСС на Международной космической станции космонавт Роскосмоса Анна Кикина засняла на фото извержения вулкана Иджен на острове Ява в Индонезии.

Максимально редкое событие - запечатлеть на фотоаппаратуру космонавту Индонезию, которая покрыта активными вулканами, с борта МКС. Эта область земного шара из-за экваториального климата почти всегда под облаками. Мечтаю зафиксировать Кракатау, но сейчас открылся извергающийся Иджен, располагающийся немного восточнее его известного собрата Семеру. Анна Кикина

Источник изображения: ТАСС // Анна Кикина

5 сентября в Индонезии зафиксировали серию выбросов на вулкане Анак-Кракатау. Пеплово-дымовой столб поднялся выше 15 километров. Индонезийская метеослужба сообщила, что грохот был слышен на расстоянии до 700 километров.

5 сентября серия извержений вулкана Анак-Кракатау была зарегистрирована в Индонезии. Столб пепла и дыма поднялся на высоту более 15 тыс. метров. Зафиксированы около десяти взрывных выбросов пепла и лавы, сопровождавшихся подземными толчками.

По данным индонезийской метеорологической службы, грохот извержения был слышен на расстоянии до 700 км.