One UI 9 добралась до трёхлетнего флагмана Samsung Galaxy S23

После Индии и Южной Кореи бета-версию начали получать европейские пользователи

Samsung расширила программу бета-тестирования One UI 9 для серии Galaxy S23, запустив её в Великобритании вслед за Индией и Южной Кореей.

Пользователи уже могут присоединиться к тестированию через приложение Samsung Members и загрузить новую версию оболочки.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Samsung делает акцент на расширенной персонализации, повышении продуктивности и усилении безопасности. Пользователям также предлагают оставлять отзывы, чтобы компания могла улучшить систему до выхода стабильной версии.

Несколько дней назад на сервере Samsung появилась первая тестовая сборка One UI 9 для серии Galaxy S23.