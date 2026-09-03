One UI 9 добралась до трёхлетнего флагмана Samsung Galaxy S23
После Индии и Южной Кореи бета-версию начали получать европейские пользователи
Samsung расширила программу бета-тестирования One UI 9 для серии Galaxy S23, запустив её в Великобритании вслед за Индией и Южной Кореей.
Пользователи уже могут присоединиться к тестированию через приложение Samsung Members и загрузить новую версию оболочки.
Samsung делает акцент на расширенной персонализации, повышении продуктивности и усилении безопасности. Пользователям также предлагают оставлять отзывы, чтобы компания могла улучшить систему до выхода стабильной версии.
Несколько дней назад на сервере Samsung появилась первая тестовая сборка One UI 9 для серии Galaxy S23.
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