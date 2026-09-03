Ubiquiti упростила домашний Wi-Fi 7 — сеть теперь можно настроить за несколько минут. Представлен набор UniFi Home WiFi 7

Ubiquiti представила UniFi Home WiFi 7 — решение для создания домашней беспроводной сети, главным преимуществом которого компания называет простоту настройки.

Основой системы стал облачный шлюз UniFi Express 7. Производитель обещает принцип «подключи и работай»: базовая настройка занимает всего несколько минут и не требует обязательной установки приложений или сложной ручной конфигурации.

В основе системы используется трёхдиапазонный UniFi Express 7 стандарта Wi-Fi 7 с 10-гигабитным Ethernet-портом. При необходимости покрытие сети можно расширить, добавив дополнительные UniFi Express 7. Ещё одним вариантом расширения выступает компактный UniFi Travel Router, который позволяет подключать дополнительные устройства к домашней сети.

При этом UniFi Home WiFi 7 не ограничивается простым режимом для новичков. Опытные пользователи получают расширенные инструменты управления, поддержку пользовательских интеграций и API, а также аналитику уровня корпоративных сетей.