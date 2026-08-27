Трёхлетний Samsung Galaxy S23 Ultra готовят к One UI 9: прошивка появилась на сервере Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra вышел более трёх лет назад

На сервере Samsung уже появилась первая тестовая сборка One UI 9 для серии Galaxy S23, хотя компания пока не объявляла о запуске публичной бета-программы для этих смартфонов.

На внутренних серверах производителя обнаружена прошивка с номером S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI, предназначенная для Galaxy S23 Ultra. Это указывает на то, что Samsung уже адаптирует One UI 9 для флагманов 2023 года.

Сейчас официальная бета-версия One UI 9, основанной на Android 17, доступна для серии Galaxy S26. Samsung пока не сообщила, когда программа будет расширена на Galaxy S23.