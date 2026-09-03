Обычно такие мониторы основаны на панелях IPS либо TN. Alienware AW2527HX получил быструю матрицу OLED, но лишь Full HD
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Бренд Alienware представил монитор AW2527HX, который опирается на панель QD-OLED, но при этом имеет относительно невысокое разрешение и высокую кадровую частоту.
При диагонали 25 дюймов разрешение тут составляет лишь Full HD, но зато кадровая частота достигает 560 Гц. Это делает монитор подходящим для различных соревновательных онлайн-шутеров, и обычно в этой категории встречаются только быстрые модели на панелях IPS либо TN.
Новинка также предлагает яркость до 1500 кд/кв.м, антибликовое покрытие, сертификат VESA DisplayHDR True Black 600 и трёхлетнюю гарантию от выгорания.
Цены пока нет, но и в продаже монитор появится лишь в первом квартале следующего года.
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