Ничего святого. Представлен совершенно новый Range Rover — на батарейках

Land Rover официально представила Range Rover Electric — первую полностью электрическую версию флагманского внедорожника. Модель получила два мотора (привод, само собой, полный) общей мощностью 542 л.с. и тяговую батарею емкостью 118,5 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 600 км по циклу WLTP.

Внешне электромобиль практически не отличается от Range Rover пятого поколения с ДВС. Среди изменений — более аэродинамичная решетка, новые колесные диски и переработанное днище. Электрический Range Rover предложат как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой.

Два разработанных Land Rover электромотора суммарно выдают 542 л.с. и 850 Н·м. Это немного больше показателей 4,4-литрового V8 с «мягкой» гибридной надстройкой. Разгон с 0 до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 4,3 секунды против 4,5 секунды у сопоставимой версии с V8. Кроме того, при полном ускорении электрическая модель, по данным компании, на 7 дБ тише.

Тяговая батарея емкостью 118,5 кВт·ч работает с 800-вольтовой архитектурой. На зарядной станции мощностью 350 кВт аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% за 22 минуты, а за 10 минут восполнить до 220 км пробега.

Для повышения эффективности в холодную погоду разработана система ThermAssist. Land Rover утверждает, что она способна уменьшить расход энергии на обогрев до 40% и обеспечить до 40 дополнительных километров пробега в экстремальных погодных условиях. Всего при создании электрического Range Rover компания подала более 300 патентных заявок.

Переход на электричество не лишил Range Rover серьезных внедорожных возможностей. Автомобиль получил активные амортизаторы, двухкамерную пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось и новые системы управления тягой. Глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм. Заявлена возможность движения по уклонам до 33 градусов и преодоления подъемов крутизной до 45 градусов.

Электрический Range Rover весит 2885 кг — на 75 кг больше подключаемого гибрида. При этом максимальная масса буксируемого прицепа снизилась до 2,5 тонны против 3,5 тонны у версий с ДВС и 3 тонн у подключаемого гибрида.

В США Range Rover Electric оценили в $138 000. То есть электрическая версия почти на $25 000 дороже базового бензинового Range Rover. В Великобритании цены начинаются с 154 070 фунтов. Производство организовано на предприятии Land Rover в Солихалле вместе с гибридными версиями модели.