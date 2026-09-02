Ничего святого. Представлен совершенно новый Range Rover — на батарейках

542 л.с. и запас хода до 600 км

Электротранспорт

Land Rover официально представила Range Rover Electric — первую полностью электрическую версию флагманского внедорожника. Модель получила два мотора (привод, само собой, полный) общей мощностью 542 л.с. и тяговую батарею емкостью 118,5 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 600 км по циклу WLTP.

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Источник изображения: Range Rover

Внешне электромобиль практически не отличается от Range Rover пятого поколения с ДВС. Среди изменений — более аэродинамичная решетка, новые колесные диски и переработанное днище. Электрический Range Rover предложат как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой.

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Источник изображения: Range Rover

Два разработанных Land Rover электромотора суммарно выдают 542 л.с. и 850 Н·м. Это немного больше показателей 4,4-литрового V8 с «мягкой» гибридной надстройкой. Разгон с 0 до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 4,3 секунды против 4,5 секунды у сопоставимой версии с V8. Кроме того, при полном ускорении электрическая модель, по данным компании, на 7 дБ тише.

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Источник изображения: Range Rover

Тяговая батарея емкостью 118,5 кВт·ч работает с 800-вольтовой архитектурой. На зарядной станции мощностью 350 кВт аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% за 22 минуты, а за 10 минут восполнить до 220 км пробега.

Для повышения эффективности в холодную погоду разработана система ThermAssist. Land Rover утверждает, что она способна уменьшить расход энергии на обогрев до 40% и обеспечить до 40 дополнительных километров пробега в экстремальных погодных условиях. Всего при создании электрического Range Rover компания подала более 300 патентных заявок.

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Источник изображения: Range Rover

Переход на электричество не лишил Range Rover серьезных внедорожных возможностей. Автомобиль получил активные амортизаторы, двухкамерную пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось и новые системы управления тягой. Глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм. Заявлена возможность движения по уклонам до 33 градусов и преодоления подъемов крутизной до 45 градусов.

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Источник изображения: Range Rover

Электрический Range Rover весит 2885 кг — на 75 кг больше подключаемого гибрида. При этом максимальная масса буксируемого прицепа снизилась до 2,5 тонны против 3,5 тонны у версий с ДВС и 3 тонн у подключаемого гибрида.

В США Range Rover Electric оценили в $138 000. То есть электрическая версия почти на $25 000 дороже базового бензинового Range Rover. В Великобритании цены начинаются с 154 070 фунтов. Производство организовано на предприятии Land Rover в Солихалле вместе с гибридными версиями модели.

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