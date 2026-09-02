16-ядерный Intel Core Ultra X7 358H и до 96 ГБ ОЗУ в компьютере массой всего 630 граммов. Представлен Acer Veriton RI110 AI Mini Workstation

Acer представила Veriton RI110 AI Mini Workstation — компактную рабочую станцию, предназначенную для локального запуска ИИ и гибридных сценариев, в которых вычисления распределяются между компьютером и облаком. Габариты устройства составляют 138,5 × 131,3 × 52,1 мм, масса — 630 граммов.

В основе Veriton RI110 лежит 16-ядерный процессор Intel Core Ultra X7 358H семейства Panther Lake. Максимум ОЗУ составляет 96 ГБ, предусмотрена установка SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 (1 ТБ, но пользователи могут установить накопитель большего объема самостоятельно).

Главный акцент производитель делает на работе с искусственным интеллектом. По заявлению Acer, Veriton RI110 способен запускать ИИ-модели размером до 120 млрд параметров. Компьютер поддерживает платформы Acer Qubi Claw и Intel SuperClaw с ИИ-агентами, которым можно поручить поиск информации в интернете, помощь с поездками и встречами, а также запись, расшифровку, перевод и преобразование речи в заметки.

Intel SuperClaw позволяет распределять вычисления между локальным оборудованием и облаком. Повторяющиеся задачи и операции с конфиденциальными данными могут выполняться непосредственно на мини-ПК, а более сложные запросы или задачи, требующие внешних источников информации, можно перенести в облако.

Veriton RI110 получил OCuLink, через него к мини-ПК можно подключать внешние видеокарты. Есть адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также Ethernet 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, два порта USB4 Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort, по одному USB 3.2 Type-A и Type-C. Для авторизации предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Питание обеспечивает внешний адаптер мощностью 120 Вт.

Acer Veriton RI110 AI Mini Workstation поступит в продажу в первом квартале 2027 года. Стоимость будет объявлена ближе к началу продаж.